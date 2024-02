Hombre invadió el escenario durante premiación de Nolan en los BAFTA

En la reciente ceremonia de los premios BAFTA un hombre invadió el escenario mientras se entregaba el galardón a Mejor Película para "Oppenheimer".

Cuando el director Christopher Nolan y compañía subieron a escena para recibir el premio, un desconocido vestido de traje los acompañó y se puso a sus espaldas.

"Un bromista de las redes sociales fue sacado del escenario por el equipo de seguridad luego de unirse a los ganadores del último premio. Nos tomamos el tema muy en serio y no quisiéramos publicitarlo o comentar algo más sobre él en el futuro", dijo la organización de los BAFTA según recogió The Guardian.

