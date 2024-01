Jason Momoa aseguró que no tiene casa tras divorciarse

El actor Jason Momoa reconoció no tener casa el mismo día que se concedió su divorcio con Lisa Bonet, madre de sus hijos, con quien había formalizado su separación en el año 2022, luego de 17 años de casados.

La estrella de "Aquaman" detalló en una entrevista para Entertaiment Tonight que vive, literalmente, en "la carretera". Sin embargo, explicó que no se debe a problemas económicos, sino que a su nuevo programa "On the Roam", a estrenarse en Max.

Asimismo, precisó que está viviendo en una casa rodante mientras graba su nuevo show, con el que visita distintas localidades de Estados Unidos y entrevista a artesanos y artistas. "Siempre estoy en lugares extraños. Me pasado todo el tiempo que me dicen: '¿Qué diablos estás haciendo acá?", señaló entre risas.

"La verdad es que me encanta la idea de estar rodeado de gente común y corriente. Después de tanto tiempo de mostrar lo que sé hacer, que es actuar, sentí curiosidad de saber cómo me recibirían", enfatizó.

Por otro lado, el divorcio entre Momoa y Bonet se resolvió solo un día después que la actriz presentara la solicitud y acordaron la custodia compartida de sus dos hijos y que no exista manutención conyugal para ninguna de las partes.