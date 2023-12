Jonathan Majors es declarado culpable de agresión y acoso

El actor Jonathan Majors fue declarado culpable de acoso y agresión, cargos que se le imputaban hace ya varios meses.

El veredicto se dio a conocer este lunes, luego de que un jurado de seis personas determinara la responsabilidad del intérprete de "Kang, el conquistador" en las películas de Marvel, que había sido acusado de golpear a su ex novia Grace Jabbari.

Si bien el actor enfrentaba cuatro cargos, fue declarado culpable de dos: agresión imprudente y un cargo no penal de acoso.

Asimismo, los fiscales señalaron que Majors "no dudó en usar violencia física" contra su expareja, tomándola de la mano derecha, torciendo su brazo tras su espalda y propinándole un golpe en la cabeza.

En marzo, el hombre de 34 años fue arrestado por la policía luego de una llamada al 911, encontrando a la mujer en un departamento de Manhattan con "lesiones graves en la cabeza y el cuello".

En tanto, el 6 de febrero la justicia entregará la sentencia que deberá cumplir el antagonista de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", quien arriesga enfrenta hasta un año de cárcel.

Disney despidió a Jonathan Majors

Luego de que se conociera que fuera declarado culpable de acoso y agresión, Disney despidió a Jonathan Majors y no seguirá siendo parte de Marvel Studios en sus siguiente proyectos.

El estadounidense debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2021 en la serie "Loki" como "He Who Remains" ("Aquel Que Permanece") y luego en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" como "Kang el Conquistador".