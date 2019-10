Kit Harington sostuvo estar emocionado y aterrorizado por formar parte de Marvel Studios

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ya está en marcha con diversos proyectos, entre ellos, la película de "Eternals", que se estrenará en octubre del 2020.

Dentro de un elenco donde destacan Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, entre otros, quien también hará su debut en Marvel Studios es Kit Harington. "Mucha gente que se mete en algo como el UCM quizá no ha tenido la experiencia de una franquicia así de grande", contó el actor de "Game of Thrones" a ComicBook.

"He vivido con Juego de Tronos durante diez años y he conocido una gran franquicia y algo que ha creado un universo y que tiene una gran base de fans. Así que, por ambos motivos, estoy emocionado y aterrorizado. Conozco la responsabilidad de los actores que llegaron a Juego de Tronos sabiendo que estaban interpretando un personaje querido y que tenían una responsabilidad con los fans y con la gente de hacer algo con ese personaje. Estoy preparado porque he formado parte de un universo... pero también he estado en un universo, así que estoy aterrorizado", complementó.

Sobre esas sensaciones de sentimientos, fue claro, en especial sobre su personaje. "Esta es la primera vez que he conocido a gente relacionada con Marvel a este nivel y estoy entusiasmado. Es un capítulo completamente nuevo y un personaje completamente nuevo sobre los que empezar a pensar. Sin desvelar demasiado, el Caballero Negro de los cómics puede parecerse a Jon Snow en lo superficial. Pero en realidad hay mucho por hacer que es diferente".

"Voy a interpretar a un superhéroe, lo que es genial. No sé qué puedo decir sobre ello. Me asusta solo mencionarlo. Estoy intentando elegir cosas tan lejos de Jon Snow como sea posible, pero interpreto a un superhéroe y tiene una espada", lanzó.