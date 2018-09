La confesión de Rowan Atkinson, "Mr. Bean": "Creo que soy aburrido"

Rowan Atkinson, conocido mundialmente por su papel de Mr. Bean, vuelve a la gran pantalla con su inconfundible versión de James Bond en la cinta "Johnny English Strikes Again", la tercera y "probablemente la última de la saga", según señala el actor británico.

"Me gusta hacer de Johnny English porque es un necio con una ambición mucho mayor que sus habilidades, algo que, curiosamente, le ocurre a bastantes personas en la vida real", explicó Atkinson, actor y productor de la película, en un encuentro con los medios de comunicación.

En esta tercera entrega, que se estrena esta semana en medio mundo, el peculiar espía inglés deberá salvar el mundo de nuevo después de que un ciberataque provocara que se revelaran las identidades de todos los agentes secretos del Reino Unido en activo.

Johnny English, junto con su fiel compañero Angus Bough (interpretado por Ben Miller, quien ya participó en la primera película), tendrá que ponerse al frente del servicio secreto y desafiar las nuevas tecnologías con sus técnicas de la vieja escuela.

"Soy muy exigente con mi trabajo, pero realmente creo que esta película es bastante buena, hay muchas escenas divertidas. De hecho, seguramente sea mejor que las dos anteriores, tiene más consistencia", reconoció sobre la cinta el actor, tras lo cual aclaró que "es poco probable" que haya una cuarta.

En este sentido, Atkinson confesó que cada vez le gusta menos el proceso de grabación: "Me preocupo muchísimo por el resultado, así que aunque me gusta el papel, no disfruto del rodaje. Siempre tengo presente la creencia de que, haga lo que haga, no será tan bueno como podría serlo", dijo el británico, quien, a pesar de su éxito como cómico, se considera un hombre "serio y perfeccionista".

"Lo siento mucho por las personas que me tienen que soportar durante un rodaje. No creo que resulte desagradable o maleducado, simplemente creo que soy aburrido", apuntó entre risas.

Como novedad, en esta nueva cinta dirigida por David Kerr, la parodia del agente 007 contó con el fichaje de una chica Bond, Olga Kurylenko.

"A veces hemos intentado tener en la película a antiguos James Bond y nos ha resultado imposible, aunque es cierto que en esta ocasión sí que hemos tenido la suerte de poder contar con Olga, una gran actriz", subrayó el cómico.

Atkinson también defendió el papel de películas como "Johnny English Strikes Again" en momentos como el actual: "La comedia es una gran manera de lidiar con la tragedia, aunque no debemos olvidar que toda broma tiene su contexto", sentenció el reconocido actor.