"Los Federales": La película que Robert Downey Jr. odió grabar

El actor Robert Downey Jr., reconocido por sus papeles de Iron Man y Lewis Straus en "Oppenheimer" (2023), reveló el filme que más odió grabar a lo largo de su carrera en el libro "The Fall and Rise of the Comeback Kid", su biografía autorizada escrita por Ben Falk.

A pesar que el texto fue lanzado en 2010, el medio Far Out rescató las líneas en que se queja de la película de 1998 "U.S. Marshals" (Los Federales en español), donde compartió con Tommy Lee Jones. La que señaló odiar más que estar en la cárcel.

Pues, el actor de "Sherlock Holmes" (2009) estuvo en preso durante 1999, cumpliendo una pena de 15 meses por posesión de drogas como heroína, cocaína y un arma.

El filme de suspenso fue dirigido por Stuart Baird y trata sobre un hombre acusado de asesinato, que tras ser capturado sufre un accidente aéreo, que le permite escapar nuevamente. Ahí, entra el Downey Jr., que interpreta a uno de los policías que debe encontrarlo.

"Preferiría despertar en la cárcel"

No obstante, en el libro reconoció que "preferiría despertar en la cárcel que tener que despertarme otra mañana sabiendo que voy al set de Los Federales".

Asimismo, la calificó como "posiblemente la peor película de acción de todos los tiempos... Has tenido un año traumático, has sido prácticamente suicida. ¿Qué crees que sería realmente sanador para ti? ¿Qué tal doce semanas corriendo como Johnny Handgun? Creo que si hablas con un guía espiritual, te diría: 'Eso te matará'".

Por otro lado, en 2006 dio una entrevista a AV Club donde también destrozó el largometraje, apuntando que "no recuerdo nada sobre Los Federales excepto que estábamos corriendo y fingiendo que alguna vez podríamos compararnos con "El Fugitivo" –filme de 1993 que le costó un Óscar a Tommy Lee Jones-. Solo recuerdo algo como, '¡Ponte el chaleco antibalas, estás en el pantano!' ¿Dónde mierda está la historia?".