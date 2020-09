Mario Casas recuerda a Chile en la previa de "El Practicante": Es de los sitios a donde estoy deseando volver

El próximo 16 de septiembre, Netflix estrenará la película "El Practicante", un thriller psicológico dirigido por Carles Torras y que está protagonizado por el español Mario Casas y la belga Déborah François.

La cinta muestra a Ángel (Casas), un paramédico que se obsesiona con la idea de que su pareja, Vane (François), le es infiel. Luego de sufrir un accidente que lo deja en silla de ruedas, se obsesiona a tal punto de convertirse en un psicópata violento y manipulador con su entorno.

"Como decía el psiquiatra con el que trabajé y sacamos estos rasgos, es la maldad personificada, están podridos por dentro", dijo Casas a Cooperativa sobre su personaje, que define como "un manipulador, alguien que no tiene miramientos, que manipula a su novia, que la maltrata".

"Creo que antes de quedar en silla de ruedas", siguió Casas, "'Ángel' ya muestra dotes de esa psicopatía. Qué pasa, que después a una persona así le pasa algo tan fuerte, tan traumático, lo que me decía el psiquiatra es que esa psicopatía se puede agravar muchísimo más".

"Nació de mi interés por la figura del perverso narcisista o del manipulador, que es un tipo de personalidad que está escrito en psiquiatría, que son personajes tóxicos y nocivos", agrega el director sobre el origen de la película. "Llevé un paso más allá, poniendo a 'Ángel' en esta situación límite, cómo reaccionaría en esa circunstancia alguien con esas características", expresó.

"Pude ver la película y me ha dado más miedo de lo que esperaba", expresó François a Cooperativa. "Sabía que era un thriller pero no sabía que me iba a dar tan mal cuerpo, en el buen sentido. Me he quedado más impactada de lo que pensaba", reveló.

Sobre su preparación para la película, la actriz belga afirmó que "conocía bien el tema porque trabajé y sigo trabajando con asociaciones que se preocupan del maltrato y violencia de género. Tenía muy claro lo que podía vivir 'Vane' en la realidad".

"He intentado construir mi personaje pensando todo el rato que ella es una chica que no tiene confianza en sí misma, no conoce su valor", añadió François, mientras Torres señaló que espera que la película "ayude mucho, sobre todo que ayude a detectar a los psicópatas narcisistas antes de que consigan atraparte como tu víctima. Ojalá la película ayude a abrir los ojos a gente".

Finalmente, Casas recordó a Chile, país que visitó en el rodaje de "Los 33" cinco años atrás y al que confesó que le tiene "muchísimo cariño y un aprecio. Es de los sitios a donde estoy deseando volver. Ese desierto", dijo a Cooperativa.

"Es cierto que con gente que sigo notando mucho cariño, gente que noto que me sigue en redes sociales, muchos son de Chile, constantemente me siguen, ven la mayoría de los trabajos que voy haciendo y eso es un honor y un orgullo. Si me preguntasen de los sitios que más ganas tengo para volver cuando todo esto pase, es Chile. Volver a pisar ese Desierto de Atacama", declaró.