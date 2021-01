Mark Ruffalo sobre emergencia climática: "De qué lado estás, ¿Amazonía o Bolsonaro?"

Como aporte a la campaña de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el actor Mark Ruffalo hizo un llamado a reflexionar sobre la emergencia climática y lo que sucede en la Amazonía.

El actor detrás de "Hulk" ocupó su cuenta de Twitter para citar una publicación de APIB, que dice que "los pueblos indígenas brasileños quieren saber: ¿por cuánto tiempo el mundo se sentará a ver a Jair Bolsonaro y su eje de la codicia destruir nuestros bosques y la esperanza de un clima habitable?".

Por ello, el estadounidense se preguntó: "De qué lado estás, ¿Amazonía o Bolsonaro? Cuanto más esperemos, más se destruirá la Amazonía y los efectos serán irreversibles para nuestro clima".

APIB aseguró en un video que "Bolsonaro está quemando la esperanza de todos de un clima habitable" y que lo que ocurre en Amazonía es "un Apocalipsis ecológico".

Which side are you on: #AmazonOrBolsonaro? The longer we wait, the more of the Amazon will be destroyed, and effects will be irreversible to our climate. https://t.co/QuCrc0qzaH