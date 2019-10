Martin Scorsese no se guardó nada y dijo que las películas de Marvel no son cine

Poco va quedando para el regreso de Martin Scorsese con "The Irishman", película de Netflix que vive todo el proceso de promoción en diversas partes del mundo.

Ahí naces diversas preguntas al director, como la que le realizó Empire, sobre las películas del "Universo de Marvel".

"No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente lo más cercano que puedo pensar a ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", dijo el cineasta tras "Taxi Driver".

"The Irishman" se estrenará en cines el 1 de noviembre y llegará al servicio de Netflix el 27 de noviembre.