Michelle Bachelet entrega sus recomendaciones cinematográficas

La actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó un listado con películas y documentales que recomienda ver según su criterio.

A través de su fundación Horizonte Ciudadano, la ex Presidenta hizo público su listado que incluye títulos como "Historia de un matrimonio", "Star Wars IV: Una nueva esperanza", "12 años de esclavitud" y "Monty Python and the Holy Grail".

La lista también contempla producciones chilenas como "Una mujer fantástica", "No" y los documentales "Actores secundarios" (2004) y "Los Reyes" (2018), que próximamente estará disponible en el Temporal de Documentales de Cooperativa.

La selección de Bachelet la completan la argentina "La historia oficial" y el documental "A la conquista del Congreso" sobre la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Las recomendaciones cinematográficas de la ex mandataria se suman al listado de música que lanzó el año pasado, el que incluía composiciones que iban desde The Beatles a Villa Cariño.