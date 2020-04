Murió Dieter Laser, el actor alemán protagonista de "El ciempiés humano"

La familia del actor alemán Dieter Laser, conocido por interpretar al malvado Dr. Heiter en "El ciempiés humano", anunció su muerte a los 78 años de edad.

La muerte de Laser fue revelada por su esposa, Inge, quien anunció que en realidad el alemán falleció en Berlín el pasado 29 de febrero y por ahora la causa es desconocida.

Laser alcanzó un alto nivel de fama por su papel en la controvertida película de terror "El ciempiés humano" de 2009, en la que interpretó a un médico psicótico que secuestra a tres turistas y los une quirúrgicamente boca a ano, formando un "ciempiés humano".

Leider müssen wir euch mitteilen, dass Dieter Laser am 29. Februar 2020 verstorben ist.



We are very sorry to have to inform you that Dieter Laser passed away on February 29, 2020.