Nueva película de "Ghostbusters" posterga su estreno para mediados de 2021

Aunque se esperaba para julio pasado, "Ghostbusters: Afterlife", la nueva película de la popular saga, tiene ahora una nueva fecha de estreno debido a la pandemia.

Originalmente planeada para julio pasado y luego reprogramado para marzo próximo, ahora la cinta protagonizada por Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace y Finn Wolfhard llegará a los cines el 11 de junio de 2021.

"Ghostbusters: Afterlife" fue dirigida por Jason Reitman ("Juno", "Up in the Air"), hijo de Ivan Reitman, director de las dos primeras "Ghostbusters". Precisamente, esta cinta es una directa secuela de las cintas de 1984 y 1989.