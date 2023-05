Pedro Pascal será parte de la secuela de "Gladiador"

El actor chileno Pedro Pascal será parte de "Gladiador 2", secuela de la cinta del año 2000.

De acuerdo a Deadline, el protagonista de "The Mandalorian" se une a la película con un papel desconocido por ahora.

Así, Pascal se suma al elenco conformado por Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn y Barry Keoghan.

El rodaje del filme, dirigida otra vez de Ridley Scott, comenzaría antes de las grabaciones de la segunda temporada de "The Last Of Us", teniendo fijado su estreno para el 22 de noviembre del 2024.