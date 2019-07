Película de Pablo Larraín fue elegida una de las 100 mejores de la década

El chileno Pablo Larraín destacó dentro de los nombres más importantes en una reciente publicación estadounidense que eligió las 100 mejores películas de la década.

El sitio especializado IndieWire reveló su lista de las cintas más destacadas que se estrenaron entre 2010 y 2019, con el nombre del director chileno como uno de los destacados.

"Jackie" de Larraín logró el puesto 68, con el retrato de Jackie Kennedy, interpretada por Natalie Portman. "Tiene la tarea de retratar a Jackie, afligida y afligida, que también está empeñada en establecer un legado para su esposo y su familia. Está enojada, al igual que la película que habita, pero también es despiadada con el valor de la memoria y la verdad. Así es la película", dice el medio estadounidense.

"La película de Larraín cambia cuidadosamente entre el pasado y el presente, brindando miradas ricas y, a menudo, inesperadas dentro de la vida y la psique de Jackie durante uno de los peores momentos de su vida, y la del país", sigue el texto de Indiewire.

"Si bien la película puede tomar algunas libertades, consigue las emociones exactamente correctas", afirmó el medio.

La lista de las 100 mejores películas de la década está encabezada por "Moonlight" de Barry Jenkins, seguida en el segundo lugar por "Under the Skin" de Jonathan Glazer (protagonizada por Scarlett Johansson) y por "Certified Copy" de Abbas Kiarostami en el tercer puesto.

"Mad Max: Fury Road" (9), "The Wolf of Wall Street" (11), "Call Me by Your Name" (18), "The Grand Budapest Hotel" (32), "Black Panther" (60), "La La Land" (73), "Intensamente" (78) y "The Great Gatsby" (98) son algunas de las películas de la lista.