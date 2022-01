Peter Dinklage destroza al remake de "Blanca Nieves y los siete enanos"

El actor Peter Dinklage arremetió contra Disney y su remake en carne y hueso de "Blanca Nieves y los siete enanos", la cual será protagonizada por la actriz de origen latino Rachel Zegler.

Mientras hablaban de versiones live-action en el podcast de Marc Maron, la estrella de "Game of Thrones" recordó este proyecto y aseguró que no le hace sentido.

"Literalmente sin ofender, pero quedé un poco desconcertado cuando se anunció con orgullo que una actriz latina sería Blanca Nieves, pero aún así siguen contando la historia de Blanca Nieves y los siete enanos. Que den un paso atrás y piensen en lo que están haciendo, porque no tiene sentido para mi", sostuvo el intérprete ganador de 4 Emmys.

En ese sentido Dinklage agregó que "son progresistas de una manera, pero aún así harán esa puta historia de apoyo sobre siete enanos que viven juntos en una cueva ¿Qué mierda están haciendo?".

"¿No he hecho lo suficiente para avanzar en esta causa desde mi tribuna? Creo que no he hablado lo suficientemente fuerte", cuestionó.

Pese a que aún se desconoce cómo será la interpretación de los siete enanos en esta película, el actor aseguró que no se trata de desechar el proyecto, si no que de realizarlo de mejor manera. "Si cuentan la historia de Blanca Nieves con el giro más cool o progresivo, hagámoslo", concuyó.

Por ahora los únicos detalles que se saben de esta versión de "Blanca Nieves" es que será protagonizada por Rachel Zegler ("West Side Story") y Gal Gadot, y dirigida por Marc Webb.