Corto chileno "Bestia" es nominado a los Oscar 2022

El cortometraje chileno "Bestia" de Hugo Covarrubias fue nominado en la categoría de Mejor Corto Animado para los próximos premios Oscar 2022.

La producción nacional competirá con títulos como los británicos "Affairs of the Arts" y "Robin Robin", el ruso "Boxballet" y el español "The Windshield Wiper".

"Bestia" intentará seguir lo conseguido por el corto "Historia de un Oso", la producción chilena que en esta categoría le entregó a Chile su primer Oscar en 2016.

Los premios Oscar 2022 se entregarán el próximo 27 de marzo.