"El agente topo" seleccionada por partida doble en las listas cortas de los Oscar

La película de Maite Alberdi, "El agente topo", fue seleccionada por partida doble dentro de los "shortlist" de los Premios Oscar.

En primer lugar, dentro de la categoría "Película extranjera", cuyo listado es el siguiente:

Película extranjera

Bosnia and Herzegovina, "Quo Vadis, Aida?"

Chile, "The Mole Agent"

Czech Republic, "Charlatan"

Denmark, "Another Round"

France, "Two of Us"

Guatemala, "La Llorona"

Hong Kong, "Better Days"

Iran, "Sun Children"

Ivory Coast, "Night of the Kings"

Mexico, "I'm No Longer Here"

Norway, "Hope"

Romania, "Collective"

Russia, "Dear Comrades!"

Taiwan, "A Sun"

Tunisia, "The Man Who Sold His Skin"

En segundo lugar, también fue seleccionada como "Mejor documental":

"All In: The Fight for Democracy"

"Boys State"

"Collective"

"Crip Camp"

"Dick Johnson Is Dead"

"Gunda"

"MLK/FBI"

"The Mole Agent"

"My Octopus Teacher"

"Notturno"

"The Painter and the Thief"

"76 Days"

"Time"

"The Truffle Hunters"

"Welcome to Chechnya"

Se trata de 15 producciones en ambas categorías, las que se reducirán a cinco en cada una de cara a las nominaciones del próximo 15 de marzo. El domingo 25 del mismo mes es la ceremonia.