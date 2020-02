La reconciliación de Eminem con los Oscar luego de 17 años

Fue en el año 2003 cuando Eminem ganó un premio Oscar gracias a la canción "Lose yourself" de la película "8 Mile". Sin embargo, el rapero no se presentó a la ceremonia pensando que no iba a ganar.

Desde ese momento se apuntó que el cantante había "despreciado" el galardón. Por eso, su aparición sorpresa en esta edición 2020 generó tanto revuelo.

El intérprete se presentó cantando ese mismo tema que 17 años atrás le había otorgado una estatuilla dorada, ante la mirada atónita de los asistentes.

Su presencia no estaba anunciada y se ocupó durante un homenaje al rol de la música en el cine. El propio artista escribió luego en su cuenta de Twitter esta "reconciliación" con la Academia.

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo