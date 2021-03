Los hitos y récords que dejó el anuncio de nominados a los Oscar 2021

La próxima edición de los Oscar 2021 tendrá un toque de diversidad y algunos hitos que marcarán la historia de los premios dedicados al cine.

Tras el anuncio de los nominados, la Academia dejó algunos hitos dentro de la ceremonia y también marcó algunos récords que podrían pasar a la historia el próximo 25 de abril.

Mujeres en la dirección

Por primera vez, dos mujeres están compitiendo dentro de la categoría Mejor Director: Emerald Fennell por "Promising Young Woman" y Chloé Zhao por "Nomadland". Además, desde 2018 que no había una mujer nominada en esa categoría.

Viola Davis

La estadounidense Viola Davis fue nominada a Mejor Actriz por su interpretación de "Ma Rainey" en la cinta Ma Rainey's Black Bottom. Con esto, se convirtió en la actriz afroamericana más nominada al sumar cuatro intentos. Solo ha obtenido un Oscar: en 2016 como Mejor Actriz Secundaria en "Fences".

Presencia afroamericana

En total, siete actores afroamericanos han sido nominados en los Oscar 2021, una cifra inédita para la premiación y luego de una sola competidora afroamericana en 2020. Chadwick Boseman y Viola Davis por "Ma Rainey's Black Bottom; Andra Day por "The United States vs. Billie Holiday"; Leslie Odom Jr. por "One Night in Miami"; y Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield por "Judas and the Black Messiah".

Steven Yeun

"Minari" logró seis nominaciones, entre ellas Mejor Actor para Steven Yeun, que pasó a ser el primer actor asiático-estadounidense en competir en esa categoría.

Riz Ahmed

Por su participación en "Sound of Metal", el inglés Riz Ahmed logró ser nominado a Mejor Actor, siendo el primer musulmán en competir en los premios de la Academia.

Anthony Hopkins

Con 83 años, el británico Anthony Hopkins fue nominado por sexta vez a los Oscar, en esta ocasión como Mejor Actor por "The Father". Por esta instancia pasó a ser el actor más longevo en competir por una estatuilla.

Chadwick Boseman

"Ma Rainey's Black Bottom" obtuvo cinco nominaciones, entre ellas Mejor Actor para Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020. El estadounidense pasó a ser el octavo actor nominado de forma póstuma, de los cuales dos lograron ganar: Peter Finch por "Network" de 1976 y Heath Ledger por "The Dark Knight" de 2008.

Glenn Close

Por su rol en "Hillbilly Elegy", Glenn Close logró ser nominada como Mejor Actriz Secundaria. Pero a la vez, está compitiendo en los Razzies Awards ("los anti-Oscar") como la Peor Actriz Secundaria.