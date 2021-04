"Nomadland" confirmó su favoritismo y fue la gran ganadora de los Oscar 2021

En la primera entrega de los Oscar en pandemia, la Academia de Hollywood vivió su edición 93 con "Nomadland" como la ganadora indiscutida de la ceremonia.

Debido a la pandemia, esta versión tuvo una división en dos lugares en Los Angeles más un recinto en Londres, con la presencia de todos los invitados y sin uso de mascarillas, dando una señal de normalidad frente a la emergencia sanitaria.

La representante chilena "El Agente Topo" de Maite Alberdi compitió en la categoría Mejor Documental pero no pudo lograr la estatuilla, perdiendo frente a "Mi maestro el pulpo".

La noche tuvo un momento histórico en sus primeros minutos al entregarse el Oscar a Mejor Director a Chloé Zhao por "Nomadland", convirtiéndose en la primera mujer de color y la segunda mujer en ganar ese premio en más de 90 años de historia.

"Nomadland" también se impuso en Mejor Película y Mejor Actriz, logrando tres estatuillas y siendo la que más recibió durante la noche.

También este 2021 no hubo anfitrión por tercer año consecutivo, por primera vez desde 1971 la categoría Mejor Película no fue la última y Anthony Hopkins se convirtió en la persona con más edad (83 años) en recibir un Oscar.

Revisa la lista de ganadores de los Oscar 2021:

MEJOR PELÍCULA

"Nomadland"

MEJOR DIRECTOR



Chloe Zhao - "Nomadland"

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins – "The Father"

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand – "Nomadland"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah").

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Yuh-jung Youn ("Minari").

MEJOR GUION ADAPTADO

Christopher Hampton y Florian Zeller, por "The Father".

MEJOR GUION ORIGINAL

Emerald Fennell, por "Promising Young Woman".

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Soul".

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Another Round" (Dinamarca).

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Fight for You" ("Judas and the Black Messiah"). Música de H.E.R. y Dernst Emile II. Letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Soul" (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste).

MEJOR SONIDO

"Sound of Metal" (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh).

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

"Ma Rainey's Black Bottom"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Ann Roth, por "Ma Rainey's Black Bottom".

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"If Anything Happens I Love You".

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN

"Two Distant Strangers".

MEJOR FOTOGRAFÍA

Erik Messerschmidt, por "Mank"

MEJOR EFECTOS VISUALES

"Tenet"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Mank"

MEJOR DOCUMENTAL

"My Octopus Teacher", de Pippa Ehrlich y James Reed.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Colette".