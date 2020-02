"1917" de Sam Mendes arrasó en los BAFTA 2020

La película "1917", dirigida por Sam Mendes, fue la gran ganadora de los BAFTA 2020 dedicados al cine al llevarse siete premios en total.

Los galardones entregados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a la cinta fueron Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Director y Mejor Fotografía, entre otros.

"Joker", en tanto, ganó tres premios, incluido el de Mejor Actor para Joaquin Phoenix y Mejor Banda Sonora, mientras que Renee Zellweger fue elegida Mejor Actriz por su interpretación de Judy Garland en "Judy".

La película surcoreana "Parasite" continuó con los elogios y ganó dos premios: Mejor Guion Original y Mejor Película No Hablada en Inglés.

La tendencia de la temporada de premios también se repitió en los roles secundarios: Laura Dern ganó como Mejor Actriz de Reparto por "Historia de un matrimonio" y Brad Pitt logró el premio a Mejor Actor de Reparto por "Once Upon a Time... in Hollywood".

Los BAFTA 2020 se convirtieron en la última gran premiación antes de la entrega de los Oscar, fijada para el domingo 9 de febrero.