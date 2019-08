Amigo de Bruce Lee critica versión "racista" hecha por Quentin Tarantino

Kareem Abdul-Jabbar, ex basquetbolista y amigo de Bruce Lee, escribió un artículo sobre la representación hecha por Quentin Tarantino del fallecido artista marcial en su película "Once Upon a Time in Hollywood".

Abdul-Jabbar y Lee iniciaron su amistad en la época universitaria e incluso hicieron juntos la película "El juego de la muerte", en cuyo rodaje murió el actor chino.

"Tarantino tiene el derecho artístico de retratar a Bruce como quiera", escribió Abdul-Jabbar en The Hollywood Reporter, "pero hacerlo de una manera tan descuidada y algo racista es un fracaso tanto como artista como ser humano".

"Es uno de mis cineastas favoritos porque es muy audaz, intransigente e impredecible... Asisto a cada película de Tarantino como si fuera un evento, sabiendo que su destilación de las películas de acción de los años 60 y 70 será mucho más entretenida que un simple homenaje. Eso es lo que hace que las escenas de Bruce Lee sean tan decepcionantes, no tanto de manera objetiva, sino como un lapso de conciencia cultural", afirmó el ex basquetbolista.

"Me molesta que Tarantino haya elegido retratar a Bruce de una manera tan unidimensional", siguió. "La actitud machista a lo John Wayne de 'Cliff' (Brad Pitt), un viejo doble de acción que derrota al arrogante y engreído chino se remonta a los mismos estereotipos que Bruce intentaba desmantelar", afirmó.

Finalmente, Abdul-Jabbar afirmó: "Estuve en público con Bruce varias veces cuando un idiota al azar lo desafiaba a una pelea. Siempre declinó cortésmente y siguió adelante... Sabía quién era y que la verdadera pelea no estaba en juego, estaba en la pantalla para crear oportunidades para que los asiáticos fueran vistos como algo más que sonrientes estereotipos. Desafortunadamente, 'Once Upon a Time in Hollywood' prefiere las viejas y buenas formas".