Quentin Tarantino revela por qué nunca dirigirá una película de Marvel

Los largometrajes de superhéroes han ido cobrando una notable popularidad la última década y el director estadounidense Quentin Tarantino, como era de esperar, no está precisamente entusiasmado con la idea y expicó el motivo.

En conversación con Los Angeles Times en el marco del lanzamiento de su nuevo libro "Cinema Speculation", el entrevistador le preguntó al director de clásicos como "Pulp Fiction" y "Perros de Reserva" por qué no se ha ofrecido como voluntario para dirigir una película de Marvel.

"Tienes que ser una mano contratada para hacer esas cosas", dijo Tarantino sobre las películas que dominan la industria. "Yo no soy un empleado. No estoy buscando un trabajo", añadió.

Crítica cinematográfica de los setentas entelazada con su historia personal es lo que el director escribe en su segundo libro de no ficción, donde menciona que los cineastas actuales "no pueden esperar el día" a que los filmes de superhéroes ya no tengan fama, así como en los años sesentas los directores fueron felices cuando la popularidad de los musicales decreció.

"La analogía funciona porque es una asfixia similar", señaló Tarantino, quien añadió que tampoco lo haría porque hoy Hollywood no suele producir "su tipo de película favorita", como lo es "Encuentros cercanos del tercer tipo", aunque reconociera que disfrutó "Star Wars".