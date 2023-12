Rachel McAdams explica su ausencia en la reunión de "Mean Girls"

A casi 20 años de su estreno, las protagonistas de "Mean Girls" sorprendieron reuniéndose para un comercial.

Sin embargo, solo Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert aparecieron en este, haciendo que los fanáticos de la película se preguntaran sobre la ausencia de Rachel McAdams.

Ahora bien, la intérprete de "Regina George" explicó a Variety su ausencia en el anuncio, hecho para un supermercado en el marco del Black Friday.

"Honestamente, no estaba tan entusiasmada con hacer un comercial. Una película sonaba increíble, pero nunca he hecho comerciales y no sentía que fuera lo mío", dijo la actriz a la revista.

Asimismo, la intérprete señaló no haber sabido que sus co-estrellas eran parte del comercial y, de todas formas, no descarta una reunión cinematográfica.

"No sabía que todo el mundo estaría en el comercial. Claro que me encantaría ser parte de una reunión de 'Mean Girls' y pasar el rato con mis plásticas, pero sí, me enteré más tarde", sentenció.