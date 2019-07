Rapero G-Eazy negocia para interpretar a Elvis Presley en el cine

El rapero estadounidense G-Eazy se encuentra en conversaciones para intepretar a Elvis Presley en una nueva película biográfica, según informó el portal TMZ.

Pese a que el artista no aparecía en la lista inicial de rumores, el medio asegura que está haciendo todo lo posible para quedarse con el codiciado papel.

Es por eso que en las últimas semanas ha mantenido conversaciones con los estudios Warner Bros. y con el director Baz Luhrmann, con quien se le vio compartir en Nueva York el mes pasado.

Lo concreto es que G-Eazy no es el único en la carrera por convertirse en el "Rey del rock and roll". Medios especializados han lanzado nombres como el de Harry Styles ("Dunkirk", ex One Direction), Miles Teller ("Whiplash") y Ansel Elgort ("Divergente" y "Baby Driver").

La película biográfica de Elvis Presley aún se encuentra en fase de preproducción y aún no cuenta con fecha de estreno.