Remake de película de Nicolás López arrasa en Argentina

La versión argentina de la película de Nicolás López "No estoy loca" superó en la taquilla del país trasandino a la película de Marvel, Ant Man and the Wasp.

Así lo consignó el diario La Nación de Argentina, donde la cinta "Re loca" se posicionó entre las cinco más vistas en este fin de semana pasado.

"Re Loca" fue vista por 209.444 personas en solo cuatro días desde su estreno. La película protagonizada por la actriz y cantante Natalia Oreiro espera superar las cifras de la producción de superhéroes.

El filme es un remake de la producción de Nicolás López, "No estoy loca", protagonizada por Paz Bascuñan y que fue estrenada en el 2016 en nuestro país.