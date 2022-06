Rolling Stone publica audaz lista de las 50 mejores películas de superhéroes

La popular revista Rolling Stone reveló una nueva lista, esta vez enfocada en las películas de superhéroes desde los '60 hasta la actualidad.

La selección cuenta con un gran porcentaje de cintas del siglo XXI de la llamada Edad de Oro de los Superhéroes, aunque también cuenta con cintas de los '60 y '70, y producciones animadas.

Desde "The Batman" de 1966 con Adam West hasta la reciente "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", las cintas fueron ordenadas en orden decreciente.

La revista afirmó que se incluyeron "las películas que definen el género y han ayudado a convertir la emoción de ver personajes de cómics saltar a la pantalla en una lengua franca multicine".

Revisa las 50 mejores películas de superhéroes de acuerdo a Rolling Stone:

50. 'Zack Snyder's Justice League' (2021)

49. 'Ghost Rider' (2007)

48. 'Megamind' (2010)

47. 'Infra-Man' (1975)

46. 'Scott Pilgrim vs. the World' (2010)

45. 'The Old Guard' (2020)

44. 'Batman: The Movie' (1966)

43. 'Thor' (2011)

42. 'The LEGO Batman Movie' (2017)

41. 'The Avengers' (2012)

40. 'The Dark Knight Rises' (2012)

39. 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (2022)

38. 'Captain America: The First Avenger' (2011)

37. 'The Batman' (2022)

36. 'Tank Girl' (1995)

35. 'Ant-Man' (2015)

34. 'The Suicide Squad' (2021)

33. 'Blade II' (2002)

32. 'Unbreakable' (2000)

31. 'V for Vendetta' (2005)

30. 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (2021)

29. 'The Crow' (1994)

28. 'Batman Begins' (2005)

27. 'Hellboy' (2004)

26. 'Darkman' (1990)

25. 'The Rocketeer' (1991)

24. 'Batman Returns' (1992)

23. 'Deadpool' (2016)

22. 'Robocop' (1987)

21. 'Doctor Strange' (2016)

20. 'Superman II' (1980)

19. 'Batman: Mask of the Phantasm' (1993)

18. 'Captain America: Winter Soldier' (2014)

17. 'X2' (2003)

16. 'Avengers: Infinity War' (2018)

15. 'Guardians of the Galaxy' (2014)

14. 'Spider-Man' (2002)

13. 'X-Men: Days of Future Past' (2014)

12. 'Spider-Man: Homecoming' (2017)

11. 'Iron Man' (2008)

10. 'The Incredibles' (2004)

9. 'Wonder Woman' (2017)

8. 'Thor: Ragnarok' (2017)

7. 'The Dark Knight' (2008)

6. 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' (2018)

5. 'Superman' (1978)

4. 'Avengers: Endgame' (2019)

3. 'Logan' (2017)

2. 'Spider-Man 2' (2004)

1. 'Black Panther' (2018)