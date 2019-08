Secuela de "Black Panther" fija su fecha de estreno

Disney y Marvel confirmaron el regreso de "Black Panther", que se convirtió en una de las películas más exitosas del último tiempo y ahora retorna con su secuela.

En la D23 Expo de Disney, Kevin Feige, presidente de Marvel, anunció que la segunda parte de "Black Panther" se estrenará el 6 de mayo de 2022, siendo parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ryan Coogler, director de la cinta de 2018, nuevamente se hará cargo. Se espera que Chadwick Boseman vuelva a protagonizar la película pero no está confirmado aún.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z