Secuela de "Ghostbusters" de 1989 comenzó su rodaje

En julio de 2020 se estrenará una nueva entrega del universo de "Ghostbusters", que será una directa secuela de las cintas de 1984 y 1989, y que partió su rodaje en Canadá.

La cinta se titula por ahora como "Ghostbusters 2020" y es dirigida por Jason Reitman ("Juno", "Up in the Air"), hijo de Ivan Reitman, director de las dos primeras "Ghostbusters".

La filmación de "Ghostbusters 2020" partió este viernes 12 en Calgary con el elenco compuesto por Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace y Finn Wolfhard.

Aún no hay sinopsis oficial pero el director aseguró que "este es el siguiente capítulo de la franquicia original. No es un reinicio. Lo que sucedió en la década de los 80 ocurrió en la década de los 80, y esto se establece en la actualidad".

Esta película no tendrá ninguna relación con la entrega de 2016, que tuvo a cuatro protagonistas mujeres bajo la dirección de Paul Feig.

View this post on Instagram You guys ready to get rolling? A post shared by Jason Reitman (@jasonreitman) on Jul 12, 2019 at 9:58am PDT