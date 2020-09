Sidney Prescott está de regreso: Neve Campbell es confirmada para "Scream 5"

Era el nombre que faltaba porque seamos claros, una película de "Scream" sin Neve Campbell no es una película de "Scream".

Y finalmente se confirmó que la actriz estará en la quinta parte para volver a interpretar a Sidney Prescott.

La intérprete se unirá a dos viejos conocidos que ya fueron confirmados semanas atrás: David Arquette (Dewey Riley) y Courteney Cox (Gale Weathers). A ellos se suman nuevas caras como Jack Quaid, Melissa Barrera y Jenna Ortega.

"Scream 5" estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, los mismos que realizaron "Ready or Not". Por su parte, los guiones tienen a James Vanderbilt ("Zodiac", "The Amazing Spider-Man") y Guy. Busick ("Castle Rock").

"Simplemente no sería una película de Scream sin Neve y estamos muy emocionados y honrados de unirnos a ella en Woodsboro", señalaron desde la productora a cargo de la cinta.