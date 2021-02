Sigue en pie la trilogía de "Star Wars" a cargo de Rian Johnson

Los proyectos en torno a "Star Wars" no paran o no se frenan, como se pensó que iba a ocurrir con la trilogía que preparaba Rian Johnson.

Durante una charla de una hora, la autora Sariah Wilson conversó con el director de "Knives Out", y adelantó lo que veremos en ella.

"Voy apublicar esto ahora porque veo que hay muchas peticiones: sí, la trilogía de Star Wars de Rian sigue adelante. No hay fecha de estreno o del rodaje porque tiene otros proyectos en marcha, pero ocurrirá. Esto es todo lo que sé sobre ello", escribió en Twitter.

I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests -



Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.



THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁