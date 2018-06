Spin off del universo "Spider-Man" fue eliminado del calendario

El panorama no se ve auspicioso ni para Sony ni para los seguidores del universo "Spider-Man". Esto porque el estreno del spin off sobre "Silver Sable" y "Black Cat" fue sacado del calendario establecido por el estudio.

El filme, titulado "Silver & Black", ya no debutará el 8 de febrero de 2019, como estaba estipulado.

Aunque Sony mantiene la búsqueda de una nueva fecha para que la película llegue a los cines del mundo.

"Silver & Black" será dirigida por Gina Prince-Bythewood ("The Secret Life of Bees"). Sin embargo, no se han revelado las actrices que cumplirán con los roles principales, razón por la que se rumoreaba que la película no iba a alcanzar a estar lista para febrero próximo, según publicó The Hollywood Reporter.

El más reciente guión para la película fue escrito por Lindsey Beer y Geneva Robertson-Dworet.

"Silver & Black" es uno de los múltiples proyectos que Sony tiene en carpeta en torno al universo de "Spider-Man", a través de un acuerdo firmado con Marvel. De hecho, a partir del próximo 5 de octubre se estrenará en el mundo, la adaptación de "Venom", protagonizada por Tom Hardy.