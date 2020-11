Jon Favreau anticipa llegada de "The Mandalorian" a Latinoamérica: "Me encanta contar una historia que dure más de un par de horas"

El próximo martes 17, Disney+ debutará en Latinoamérica con su extenso catálogo, en el que se incluye la serie "The Mandalorian", producción que es parte del Universo de Star Wars.

Con un primera temporada ya estrenada y una segunda en plena emisión, la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal fue creada y escrita por Jon Favreau, director reconocido por cintas "Iron Man", "The Jungle Book" y la reciente "El Rey León".

"Como alguien que creció con 'Star Wars', este proyecto ha sido una experiencia increíble. Recuerdo cómo me sentí cuando era pequeño y vi la primera película; tenía una estética que realmente me atrae", dijo Favreau desde Estados Unidos.

El cineasta y actor no tuvo temor al sumarse a la franquicia "Star Wars", con todo lo que significa a nivel mundial. "Gracias a Disney+ y gracias a Lucasfilm, hemos podido armar una producción que está a la par de todas las películas. Es un nuevo grupo de personajes, de manera que, si no conoces 'Star Wars', es una trama totalmente nueva que comienza en un período totalmente nuevo que todavía no se ha abarcado", expresó.

Su relación con la saga galáctica comenzó cuando tenía 10 años de edad y se estrenó "Una Nueva Esperanza". "Tenía la edad adecuada para que me llegara. Fue antes de toda la euforia. Fue el primer éxito de taquila para entretenerte mientras comías palomitas de maíz; tenías 'Star Wars' y las películas de Spielberg, como 'Tiburón'", contó.

Sobre "The Mandalorian", serie que se basa en un cazarrecompensas solitario cinco años después de "Retorno del Jedi", explicó que prefería hacer esto que una película: "Me encanta la idea de contar una historia que dure más que solo un par de horas. Nos abre a una novelización de la historia y a volver a las raíces, de muchas formas, de las películas en serie del sábado por la tarde con las que creció la generación de mis padres".

Finalmente, Favreau recordó el primer día de grabación de "The Mandalorian" a fines de 2018 con la nueva tecnología usada en la serie, que combinaba técnicas de iluminación para filmar en estudios bajo techo.

"Estábamos ahí parados y mirábamos a una persona con una máscara que le hablaba a una marioneta. Dave Filoni (productor ejecutivo) y yo nos miramos y dijimos: 'Bien, vamos a tener que hacerlo bien; si no, es posible que hayamos cometido un horrible error'", contó.

"The Mandalorian" llegará este martes 17 a Chile junto a Disney+ con su primera temporada y los primeros episodios de la segunda temporada.