Rian Johnson quiere dirigir en la segunda temporada de "The Mandalorian"

Si hay alguien que no le gustaría quedarse abajo del fenómeno de "The Mandalorian", es Rian Johnson. El directos de "Star: Wars: The Last Jedi" quiere ser parte de la serie en su segundo temporada.

"¡Sí! Si tuviera tiempo, me metería en el proyecto sin pensarlo. Tuve una visita al rodaje para la primera temporada y parecía increíble. ¡Parecía muy divertido!", señaló en conversación con CinemaBlend.

El director de la reciente estrenada en Estados Unidos, "Knives out", fue bien criticado en su momento por los resultados de "The Last Jedi".

"En términos de lo malo, te diré que es interesante. Ha sido una de las cosas más sanas para mí en los últimos dos años, ser expuesto a ello", dijo en alguna ocasión.