Taylor Swift escribió y dirigirá su primera película

La estadounidense Taylor Swift suma una nueva aventura artística en su carrera con la firma para dirigir su primera película.

La cantante dirigirá el filme cuyo guion también fue escrito por ella, aunque no se han dado detalles de título ni de trama por ahora.

Aunque es su debut cinematográfico, no será la primera vez que dirige una pieza: se ha encargado de gran parte de sus videoclips y recientemente escribió dirigió el corto "All Too Well: The Short Film", la re-versión que lanzó en 2021.

Swift firmó una alianza con la compañía de cine Searchlight Pictures, que entre sus películas están "12 años de esclavitud", "La Forma del Agua", "Nomadland", "Little Miss Sunshine", "Juno", "The Grand Budapest Hotel" y "Jojo Rabbit", entre otros.