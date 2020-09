¿"The Matrix 4", precuela o secuela? Keanu Reeves aclara las dudas

La película "The Matrix 4" no será una precuela, sino que se desarrollará después de "Revolutions", confirmó Keanu Reeves, quien regresa como Neo para la cinta dirigida por Lan Wachowski.

Hasta ahora, se rumoreaba que la película sería una precuela y presentaría a "Morpheus" más joven, posiblemente interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, pero Reeves fue rápido para aclarar lo que tendrá la próxima cinta de la saga.

"No, no. No habrá vuelta al pasado", explicó Reeves a BBC, junto con decir que "es otra versión, un llamado para despertarse. Tiene una gran acción. Todo será revelado".

"Estamos aquí tratando de hacer algo de magia", agregó Reeves, afirmando que el rodaje de retomó días atrás en Berlín, Alemania. "Tenemos una directora maravillosa, Lana Wachowski, y ha escrito un hermoso guión que es una historia de amor", expresó.

It's happening!



Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! 🙌#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e