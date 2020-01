Timothée Chalamet dará vida a Bob Dylan en película sobre el músico

Siguen los desafíos para Timothée Chalamet en el cine, porque ahora interpretará a Bob Dylan en la película "Going Electric".

Según informó Variety, el actor de "Call Me by Your Name" se encuentra en avanzadas conversaciones para convertirse en el ícono de la música.

La cinta, estará dirigida por James Mangold, el mismo detrás "Ford v Ferrari" y contará con Fox Searchlight como el estudio a cargo.

Un nuevo proyecto para Chalamet, que se suma a papel en "Dune", la adaptación que realizó Denis Villeneuve y que se espera su estreno para el 2020.