Tráiler de "Spider-Man: No Way Home" pasó a ser el más visto de la historia en 24 horas

Después de ser liberado oficialmente el lunes por la noche, el tráiler de "Spider-Man: No Way Home" destronó al de "Avengers: Endgame" al convertirse en el más visto en sus primeras 24 horas.

El video de casi tres minutos tuvo un récord de audiencia de 355.5 millones de visitas a nivel mundial en su primer día, superando el logro de 289 millones de visitas que tenía "Endgame" que se lanzó a fines de 2018.

Asimismo, lo que consiguió "No Way Home" es más del doble que el del segundo tráiler de "Spider-Man: Far From Home", que alcanzó 135 millones de visitas en sus primeras 24 horas en 2019.

Y el tráiler no solo se tomó las visualizaciones sino que también tuvo un impacto en otros ámbitos: a nivel mundial generó el mayor volumen de conversaciones en redes sociales en toda la historia durante 24 horas con 4.5 millones de menciones.

"Spider-Man: No Way Home" se estrenará el próximo 17 de diciembre.