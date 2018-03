Modelo de Victoria's Secret se disculpó por promover la extrema delgadez

La modelo de Victoria's Secret, Bridget Malcolm, pidió disculpas por promover una "imagen corporal poco saludable" y confesar que mantenía una desorden alimenticio.

La joven de 26 años fue acusada en 2015 de promover la anorexia, pero Malcolm dijo que defendía su delgadez y estilo de vida. "De verdad pensaba que comer verduras y batidos de proteínas era suficientes. Obviamente no es algo saludable y me siento culpable por promover comidas dañinas".

A través de su blog personal indicó que "si alguien me ofrecía una pieza de fruta, me ponía nerviosa y temía engordar por comer algo que no había planeado ingerir ese día", además confesó que mantenía dismorfia corporal por años, haciendo dietas "poco saludables" y ejercicio físico en exceso.

La dismorfia es un trastorno definido como una preocupación extrema por un defecto. "Es algo aterrador. He tenido conversaciones con otras modelos, todas delgadas que se veían gordas. Es muy difícil de entender si estás fuera de este mundo", expresó.

"Ahora sé que estaba completamente en las profundidades de la dismorfia corporal y realmente me preocupa que no fuera un modelo a seguir positivo", dijo la modelo australiana.