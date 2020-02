Así fue el comentado discurso de Ana Gabriel en Viña 2020

La cantante mexicana Ana Gabriel triunfó por cuarta vez sobre el escenario de la Quinta Vergara, en el Festival de Viña del Mar. Pero uno de los momentos más llamativos de su actuación fue cuando elevó una bandera de Chile y dedicó unas palabras al momento actual del país.

En primera instancia, habló de su "gran amiga" la alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato. Además, nombró cómo la "enamoraron" cuando conoció el evento musical.

"Viendo la situación de mi país... viendo la situación que continúa en países como Venezuela, Nicaragua y Honduras, se me llenó el alma de una tristeza tan grande de ver a Chile de esta manera, cómo está. Espero que las cosas vuelvan a establecerse como antes", manifestó.

Luego siguió: "No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos (...) Vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica. El último país que pensé que iba a caer en las manos de algunos pocos, cayó. Así que amigos chilenos, no se dejen. Recemos por este país".

Así fue el discurso completo: