Esposo de Javiera Contador habló sobre su fallido show en Viña 2024

El esposo de Javiera Contador, y parte de su staff, Diego Rougier, se refirió al fallida presentación de la actriz en el Festival de Viña 2024.

La comediante recibió pifias tras no hacer reír al "Monstruo" de la Quinta Vergara después de la presentación de Andrea Bocelli, por lo que se bajó del escenario sin galardones.

"La gente estaba pifiando fuertísimo. Cuando salió la Javi, nosotros ni siquiera escuchamos su presentación, nos tomó por sorpresa porque era una situación súper tensa", aseguró Rougier a LUN.

El esposo de Contador explicó que la situación "genera una presión en la artista", y que aunque ella podría haberse sobrepuesto, "no pudo. Le afectó muchísimo la presión en el escenario, encontrarse con ese público. No la supo manejar de la manera que me hubiera gustado. Siento que la Javi no pudo ser la Javi arriba del escenario".

Al ser consultado respecto a cómo se encontraba la actriz, el director aseguró que "no hay forma que no le afecte, es una mujer sensible. De hecho, esa sensibilidad le jugó en contra en el escenario. Pero es fuerte y sabe que esto es una carrera de larga distancia. Así es la vida. Javiera es una gran luchadora, va a aprender de esto y seguir".

Pese al desenlace de su presentación, Rougier no dudó en destacar la valentía de su esposa. "Yo admiro el coraje de Javi, su valentía y la fuerza que tuvo para estar en el escenario. Ella tenía muchas ganas de poder compartir lo que ella hace con la gente, pero también creo que fue súper valiente y consciente de decir 'señores, si no tienen ganas de esto, no hay problema, me voy'. Y eso es un gesto de valentía muy fuerte".