"No hubo ningún tipo de censura", sostuvo Fusión Humor luego de su presentación en Viña del Mar, con una rutina que duró cerca de 70 minutos donde el cuarteto improvisó con una parte musical. Esa fue la explicación que dieron respecto al corte que no les permitió hacer un bis. "Nos pasamos en el tiempo, fue responsabilidad nuestra", señalaron. Además, hablaron de los artistas callejeros y pidieron que las autoridades no los persigan más. Finalmente hablaron de lo sucedido con las pifias que se sintieron por más de 40 minutos.

