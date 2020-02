Líder de Franz Ferdinand recordó su show en el Festival de Viña

Su paso por el Festival de Viña causó impresión no solo por ser el número anglo sino por el cariño que Franz Ferdinand tiene por Chile, algo que sigue demostrando su líder y vocalista Alex Kapranos cada vez que puede.

Fue tras el show de Maroon 5 que Kapranos en su cuenta de Twitter citó una publicación sobre la actuación de 2004 de la banda escocesa y escribió: "Amé este concierto. Chile siempre nos ha hecho sentir muy bienvenidos".

Además, su compañero Bob Hardy le dijo que habían "jodido bien a ese monstruo" a lo que Kapranos le respondió: "Asesinamos a ese monstruo de miedo".

Mientras, en otro tuit una usuaria comparó a Adam Levine con el grupo, diciendo que el estadounidense "ni siquiera se veía feliz en el escenario y le pidió a la gente que no los mirara a los ojos". Kapranos solo atinó a responder: "Somos tipos de frontman muy diferentes".

I loved this gig. Chile has always made us feel extremely welcome. https://t.co/vf4ZHkdSVG