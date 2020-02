Paul Vásquez, "El Flaco": Los políticos no merecen mi tiempo, no voy a gastar mi rutina en ellos

A más de dos décadas de haber debutado en el Festival de Viña y de haberse presentado en varias ocasiones con Dinamita Show, Paul Vásquez, "El Flaco", actuará por primera vez en solitario este jueves 27 en la Quinta Vergara.

El comediante partió comentando que será parte activa para evitar el cierre del Hotel O'Higgins tras la decisión no seguir funcionando. "Voy a trabajar en la campaña para no cerrar el Hotel O'Higgins. Es de los viñamarinos, en cada pared hay una historia. Mi historia profesional nació en el O'higgins ¿Dónde estuvo en la inteligencia? ¿Cierran todo y dejan un caramelo suelto?", expresó.

Vásquez se refirió a lo que ha ocurrido durante los últimos meses, afirmando que "antes del 18 de octubre todo iba bien. La rutina criticaba igual o más".

"Después del estallido social, después de ver tanta sangre, niños mutilados, muchos abusos, yo no puedo subirme al escenario y hacer risa de eso", dijo emocionado ante la prensa.

"Tampoco me voy a cargar la mata con los políticos porque no merecen mi tiempo, no merecen nombrarlos en una rutina. No han solucionado nada en cuatro meses. Nada. No voy a gastar mi rutina. La gente se quiere reír y yo no voy a perder el tiempo con los políticos", expresó.

Consultado sobre alguna censura previa o petición de cambio por parte de la producción del festival, "El Flaco" dijo: "Pasé mi rutina escrita y en video, y hasta el momento está 100% aprobada. Las modificaciones que ha tenido las he hecho yo. Quiero que mi rutina tenga un ritmo como el que tuvo Javiera Contador".

"Créeme que si me censuran lo van a saber, lo voy a gritar", sentenció Vásquez quien actuará este jueves 27 junto a Maroon 5 y Alexandre Pires.