Presupuesto del Festival de Viña no contempla gastos en animadores

Con el Festival de Viña del Mar ya en manos de Canal 13, TVN y FOX, para el periodo el período 2019-2022, ahora comienzan a analizarse las diversas aristas del evento. Sin duda una de las perspectivas más atractivas es definir a los animadores, aunque ya se sabe que no habrá remuneraciones especiales para quienes asuman la responsabilidad.

Esto se debe a que el presupuesto que las estaciones definieron para asumir el certamen no contempla el pago por tal rol.

"Un alto ejecutivo de uno de los canales adjudicatarios" sostuvo a la revista Qué Pasa que el plan es "la animación del festival no genere costos adicionales. Aún no se han definido los conductores, pero los canales no tienen ese ítem en el presupuesto de Viña del Mar".

La esperanza en los canales es que esto no provoque mayores polémicas, ya que la ausencia de una retribución monetaria por la animación se vería compensada por la vitrina que entrega la Quinta Vergara, lo que al largo plazo les permitiría aumentar sus ingresos a través de contratos externos con marcas.