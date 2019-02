Jani Dueñas tras su fracaso en Viña: "No va a cambiar mi vida de forma terrible"

La repercusiones tras el fracaso de Jani Dueñas serán para largo, y la primera reflexión la deberá dar ella.

De hecho durante su conferencia de prensa señaló que aún deberá analizar profundamente lo sucedido, que todos sus dichos serán "en caliente".

En ese sentido, dijo que no fue un error buscar el constante diálogo con el público, sino que sencillamente no pudo conectar.

"Puede que haya una discordancia que ellos esperaban más chistes y el stand up que yo hago es de contar historias, de hacer historias largas, y ahí estuvo nuestra descoordinación", apuntó.

Sobre su discurso de sororidad, dijo que no funcionó mucho "porque había como tres feministas no más".

Respecto al fracaso de su rutina, fue clara. "Creo que esto tiene que ver con mi trabajo, de contar chistes en bares, donde es coquetear con el fracaso constantemente. Uno tiende a echarle la culpa al público, pero uno tiene que preguntarse cómo lograr conectar. Es súper necesario en este escenario pelear por esa conexión".

"Hubo un tema que tal vez no era mi noche, o quizás ninguna noche lo era. Me lo estoy preguntando...", lanzó.

Señaló, además, que no tuvo ningún tipo de interacción con la producción ni los animadores. "Cuando uno ve que hay una oportunidad de darlo vuelta, intenta darlo vuelta, pero cuando no, hice el llamado a que me vengan buscar".

"No va a cambiar mi vida de forma terrible, pero es una mala noche. Mi vida no depende de esto", cerró.

Su rutina alcanzó un promedio de 36,9 puntos de rating, con un peak de 43 unidades a las 23:54 horas, sólo un punto menos que la rutina de Dino Gordillo.