Vocalista de "Maroon 5" pidió disculpas por conducta en la Quinta

Adam Levine, vocalista de "Maroon 5", protagonizó un show que comenzó más tarde lo habitual y el que fue acusado de ser frío y apático por sus seguidores.

Tras toda la polémica y burlas, el artista usó su cuenta e Instagram para explicar la situación y pedir disculpas.

"Anoche tuvimos un show en el Festival de Viña del Mar, una de las cosas más increíbles y prestigiosas que puedes hacer en Chile, especialmente para una banda estadounidense. Primero, muchas gracias por recibirnos", comenzó.

"Lo segundo voy a explicar lo que pasó porque se lo merecen. Como banda, haces muchos shows y soy muy entusiasta y apasionado por los conciertos y dar lo mejor para ustedes. Tocar lo tomamos como algo muy serio, a veces demasiado".

"Hubo cosas que me alteraron anoche y me afectaron cómo me porte en el escenario. Fue muy poco profesional y pido disculpas por eso. Reitero, es todo para hacer lo mejor posible para la banda", dijo Levine.

"A veces cuando hay problemas técnicos, trato de enfocarme lo más que puedo en cantar que siento es la mejor manera de ponerlo en TV para las 16 millones de personas que nos vieron anoche", agregó.

"Lo primero es que quería sonar bien y también verme y sentirme bien, en segundo lugar. Porque a veces es muy difícil para mí esconder la complicación. Los decepcioné y ofrezco disculpas. Es un show de muchos. Estar en Sudamérica es una de nuestras cosas favoritas", comentó.

El cantante enfatizó que "adoramos a nuestros fans chilenos. Absolutamente, amamos venir acá. Anoche no fue nuestra mejor presentación y solo puedo decir que lo siento mucho".

"Hoy tocamos en Santiago y estamos muy entusiasmados. Vamos a romperla completamente y daremos el mejor show del tour. Los amamos", remató Levine.