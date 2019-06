Festival creado por Slipknot se instala en Sudamérica

El Knotfest, evento de música creado por la banda Slipknot en 2012, aseguró su aterrizaje en Sudamérica con una versión en Colombia para fines de año.

Con imágenes de su anterior visita al país, el grupo anunció que el festival se realizará el 6 de diciembre en Bogotá.

Sin embargo, no confirmaron si estarán presentes o no en esta edición. Donde si actuarán es en la versión mexicana de Knotfest, la cual quedó fijada para el 30 de noviembre.

La marca de los autores de "Duality" también seduce en Chile. La idea es traer el festival al país entre la segunda y la tercera semana de diciembre en un recinto de alta convocatoria.

La presencia de Slipknot en las primeras ediciones latinoamericanas de Knotfest se encuentra en duda, debido a que su show también interesa a la producción de Lollapalooza (que se realiza durante el primer trimestre del año)

Lo concreto es que la banda se embarcó en una gira mundial de promoción por "We are not your kind", su próximo disco de estudio que se lanza el 9 de agosto.