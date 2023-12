Álvaro Salas: "Está más complicado hacer humor hoy día"

El comediante Álvaro Salas se refirió al estado actual del rubro para los comediantes, y reflexionó sobre la reestructuración de las rutinas y chistes para que sean digeribles en la actualidad.

En conversación con Jean Philippe-Cretton en el próximo capitulo a estrenar del programa "Podemos Hablar" Salas, de 70 años, aseguró que desde su perpectiva "el humor ha tenido que reformarse, hay muchas limitaciones".

Por su parte, el conductor del programa de CHV consultó al también recordado conductor de televisión cómo ha afrontado el cambio de lo que es considerado humorístico, por lo menos a lo que respecta a nuestro país

"Aquí estamos muy sensibles"

Salas observó que "es verdad que está más complicado hacer humor hoy día, en otros países no es tanto, aquí estamos más sensibles de piel, pero hay que tener cuidado".

"Hoy día estamos muy susceptibles a que no puedes hacer humor con defectos físicos, a lo mejor el del mismo tartamudo", comentó.

Asimismo, ejemplificó el caso de su excompañero de comedia. "El mismo Sandy, que en paz descanse, gran maestro, a lo mejor no podría hacer todos sus chistes de gangoso y de tartamudo, hoy día no hubiera podido trabajar", detalló.

"Todo está en rebuscarle. Por ejemplo, en las rutinas de hoy no podemos decir pobre, es discriminador decir pobre, hay que decir gente en situación de calle. Hoy día al almuerzo me pedí un lomo en situación de calle", cerró Álvaro Salas, para no dejar de lado su sello.