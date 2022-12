Belén Mora llega al streaming: show se estrena en Amazon Prime Video

La actriz y comediante Belén Mora dará un gran salto en su carrera con la llegada de su show especial al streaming Amazon Prime Video.

El espectáculo de stand up "Soy Latina" de Mora se estrena el próximo 29 de diciembre en la plataforma de streaming.

"En 'Soy Latina' me quise referir a lo que tenemos en común los latinos y también a lo que no tenemos. Se trata de la primera vez que hago un trabajo para streaming que me dará la posibilidad de ser conocida en otros países y con otros públicos", dijo Mora en un comunicado.

Con esto, la comediante se suma a Felipe Avello como los artistas chilenos con especiales de comedia en Amazon Prime Video.